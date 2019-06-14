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«Приглашаем в Россию»: Владимир Путин не упомянул Челябинск, анонсируя даты саммита ШОС-2020
14.06.2019 г. 11:18
Саммит ШОС в 2020 году состоится 22-23 июля.
Об этом президент заявил в ходе своего обращения к главам государств-участников Шанхайской организации сотрудничества. В 2019 году саммит проходит в Бишкеке.
«В заключение хотел бы поздравить Киргизию с успешным председательством в Шанхайской организации сотрудничества и сказать, что российское председательство обеспечит преемственность в работе организации. Приглашаем вас, уважаемые коллеги, на следующее заседание Совета глав государств ШОС 22-23 июля 2020 года в Россию», — сказал Владимир Путин.
Владимир Путин не уточнил, где конкретно пройдет следующий саммит. Однако в 2017 году местом его проведения президент назвал Челябинск. В столице Южного Урала сейчас идут активные приготовления к международному форуму — строится конгресс-холл, гостиницы, модернизируется аэропорт. Одновременно с саммитом ШОС в Челябинске пройдет встреча глав государств альянса БРИКС.
Фото с сайта kremlin.ru
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