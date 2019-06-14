Представитель «Левого фронта» выдвинулся на выборы губернатора Челябинской области

Фото с сайта www.iksrf74.uu.ru

Четвертый кандидат подал документы для участия в выборах главы Челябинской области.



Претендентом на пост губернатора стал самовыдвиженец Сергей Морозов. В пятницу, 14 июня, он подал документы в областную избирательную комиссию, сообщили в пресс-службе избиркома. Сергею Морозову 45 лет, он является координатором регионального отделения движения «Левый фронт». С 2003 года руководит компанией «Арсенал», которая занимается изготовлением, ремонтом и обслуживанием промышленного оборудования.



Представитель «Левого фронта» стал четвертым претендентом на выборах губернатора. Ранее документы подали глава региона Алексей Текслер, предприниматель Андрей Аюпов и юрист Александр Лебедев. Они также являются самовыдвиженцами. Прием документов будет идти до 24 июня. После стартует процедура сдачи документов на регистрацию. Она продлится по 4 июля. На проверку избиркому отводится 10 дней. Выборы губернатора состоятся 8 сентября 2019 года.

Фото с сайта www.iksrf74.uu.ru

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