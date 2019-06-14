В Копейске 14 июня выберут главу города

Фото с сайта akgo74.ru

В пятницу, 14 июня, депутаты определят мэра Копейска.

В 13:00 начнется внеочередное заседание собрания депутатов Копейска. Избрание главы города станет единственным вопросом в повестке.

На прошлой неделе конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов. В шорт-лист вошли временно исполняющий обязанности главы города Андрей Фалейчик и бывший вице-мэр Чебаркуля Юрий Заневский. Всего на должность мэра претендовали десять человек. Прежний глава Копейска Владимир Можин ушел в отставку по собственному желанию в марте 2019 года.

Фото с сайта akgo74.ru

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