В Челябинске житель многоэтажки пострадал при взрыве газового баллона

Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk

В многоэтажном доме Курчатовского района взорвался газовый баллон.



Все произошло вечером в четверг, 13 июня, в доме на Комсомольском проспекте. По предварительным данным, 39-летний мужчина, работавший на заправке, принес в свою квартиру на четвертом этаже неисправный баллон с пробан-бутановой смесью. Когда челябинец закурил, произошел газовый хлопок.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, в результате ЧП хозяина квартиры госпитализировали с ожогами рук и лица. В здании от хлопка выбило окна. Обследование МЧС показало, что несущие конструкции дома не пострадали.

Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk

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