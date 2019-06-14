Челябинск
- 64.6314р. + 0.1156
- 73.0141р. - 0.0307
Разворот
Разбор полетов
В Челябинске житель многоэтажки пострадал при взрыве газового баллона
14.06.2019 г. 09:05
Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk
В многоэтажном доме Курчатовского района взорвался газовый баллон.
Все произошло вечером в четверг, 13 июня, в доме на Комсомольском проспекте. По предварительным данным, 39-летний мужчина, работавший на заправке, принес в свою квартиру на четвертом этаже неисправный баллон с пробан-бутановой смесью. Когда челябинец закурил, произошел газовый хлопок.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы, в результате ЧП хозяина квартиры госпитализировали с ожогами рук и лица. В здании от хлопка выбило окна. Обследование МЧС показало, что несущие конструкции дома не пострадали.
Фото с сайта vk.com/typical_chelyabinsk
Новости на эту тему
- 04.06.2019 г. Жильцы более 200 домов Советского района останутся без газа
- 30.05.2019 г. В Златоусте готовят митинг за отставку главы Вячеслава Жилина
- 24.04.2019 г. В Челябинской области ребенок надышался газом из баллончика и умер
- 23.04.2019 г. ГАЗ и челябинская компания HARTUNG проведут переговоры по спору о бренде «Победа»
- 16.04.2019 г. В многоквартирном доме в Бакале произошел взрыв газа