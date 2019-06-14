Южноуральским врачам вручили всероссийскую премию за спасение Вани Фокина из Магнитогорска

Фото с сайта 74.mchs.ru

Лучшим врачам России вручили премию «Призвание».



Церемония состоялась в четверг, 13 июня, в Москве. Медработникам вручали награды в нескольких номинациях — за уникальные операции, создание новых методов диагностики и лечения, прочий вклад в развитие медицины.



Как пишет ТАСС, специальную премию получили врачи из Москвы, Челябинска и Магнитогорска. Они участвовали в спасении и лечении 11-месячного Вани Фокина, пострадавшего при обрушении дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Вместе с врачами в церемонии награждения участвовали трое сотрудников МЧС и поисковая овчарка, которые нашли мальчика под завалами и помогали его спасать. Сейчас Ваня Фокин проходит реабилитацию в Челябинске.



Также премией «Призвание» с формулировкой «За верность профессии» наградили специалиста челябинского сердечно-сосудистого центра Виктора Гладышева. Хирург отдал медицине 58 лет, за это время он провел более 8 тыс. операций, стал автором большого числа научных статей и изобретений.



Премию «Призвание» вручали в 19-й раз. Церемонию награждения традиционно приурочили ко дню медицинского работника, который в 2019 году отмечают 16 июня.

Фото с сайта 74.mchs.ru

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