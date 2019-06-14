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Южноуральские работодатели готовы платить медикам 32,5 тыс. рублей
14.06.2019 г. 08:46
HeadHunter проанализировал ситуацию на рынке труда Челябинской области в сфере медицины.
Исследование провели в преддверии Дня медицинского работника, который в России отмечают в третье воскресенье июня. Сейчас работу в сфере здравоохранения ищут 3 тыс. жителей области. Четверть резюме приходится на младший и средний медперсонал. Южноуральские работодатели чаще всего ищут лечащих врачей — 32% от общего числа вакансий. Среднее предложение для таких специалистов составляет 55 тыс. рублей. При этом каждая седьмая вакансия для лечащих врачей предполагает доход от 85 тыс. рублей.
В среднем работодатели готовы платить медикам 32,5 тыс. рублей. «В среднем по Челябинской области в сфере медицины и фармацевтики на одну вакансию приходится всего 1,6 резюме. Это говорит о том, что представители медицинской сферы не испытывают сложностей с поиском работы, а работодатели, напротив, довольно остро в них нуждаются», — прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.
Фото с сайта pixabay.com
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