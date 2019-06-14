Директора завода «ЧелЖБИ-1» будут судить за неуплату 26 млн рублей налогов

14.06.2019 г. 08:49

Директора завода «ЧелЖБИ-1» будут судить за неуплату 26 млн рублей налогов
Фото с сайта ysia.ru

Директора челябинского предприятия обвинили в уклонении от уплаты налогов.

 

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу руководителя предприятия «ЧелЖБИ-1». По версии следствия, директор завода скрыл от налоговой 26 млн рублей, которые предполагалось взыскать.

 

На сумму недоимки подали гражданский иск. Имущество обвиняемого арестовали, уголовное дело передали в Калининский райсуд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 

Фото с сайта ysia.ru

    

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