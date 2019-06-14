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Директора завода «ЧелЖБИ-1» будут судить за неуплату 26 млн рублей налогов
14.06.2019 г. 08:49
Фото с сайта ysia.ru
Директора челябинского предприятия обвинили в уклонении от уплаты налогов.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу руководителя предприятия «ЧелЖБИ-1». По версии следствия, директор завода скрыл от налоговой 26 млн рублей, которые предполагалось взыскать.
На сумму недоимки подали гражданский иск. Имущество обвиняемого арестовали, уголовное дело передали в Калининский райсуд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта ysia.ru
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