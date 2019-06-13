В сквере «Юбилейный» в Металлургическом районе появятся скейт-парк и площадка для выгула собак

Фото с сайта cheladmin.ru

В Металлургическом районе Челябинска стартует масштабная программа благоустройства.



В первую очередь благоустройство затронет сквер «Юбилейный». Глава района Сергей Кочетков рассказал, что часть пространства требует серьезных усилий. В 2019 году там появятся детские площадки, энергосберегающее освещение, цветники и площадки для выгула собак.



«Впервые за десять лет этот сквер будет приведен в надлежащее состояние. Поставим клумбы, детские комплексы как для детей постарше, так и для более младших, от трех до шести лет. Также будет скейт-парк с открытой площадкой, двухуровневая мини-рампа, ну и, конечно же, у нас по городу и в районе остро не хватает площадок для выгула собак», — прокомментировал Сергей Кочетков.



Параллельно работы пройдут на разделительном бульваре по Шоссе Металлургов. На участке от Жукова до Сталеваров оборудуют полноценную прогулочную зону. Местные жители давно жаловались на запустение и разруху, также они просят уделить внимание дворам района:



— Конечно, надо все в порядок приводить, тут и лавочки раньше были, и освещения давно уже нет. Сейчас вроде как и фонари ставят, и лавочки пообещали, а то идешь, а присесть негде.

— Мы, конечно, как говорят, живем в новом веке, надо, чтобы у нас все цивильно было. Чтобы асфальтированные дорожки у нас были, водостоки сделали. Хотим, чтобы облагородили цветники, дом, фасад, ну, уже начали облагораживать.



Сквер «Юбилейный» благоустроят за счет бюджета — по программе благоустройства на это выделили 22 млн рублей. Расходы по приведению в порядок бульвара на Шоссе Металлургов взял на себя «Мечел». Также благоустройство ждет два десятка дворов района. Завершить работы власти пообещали в сентябре 2019 года.

Фото с сайта cheladmin.ru

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