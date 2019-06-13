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Движение «Левый фронт» выдвинет своего кандидата на участие в выборах губернатора Челябинской области
13.06.2019 г. 16:01
Представитель движения «Левый фронт» Сергей Морозов подаст документы в избирком для участия в выборах на Южном Урале.
В выборах губернатора Челябинской области 8 сентября собирается участвовать местный предприниматель Сергей Морозов. Его намерено выдвинуть общественное движение «Левый фронт». Документы бизнесмен планирует принести в избирком в пятницу, 14 июня.
Сергей Морозов родился в Копейске 26 января 1974 года. Окончил Челябинское высшее военное автомобильное инженерное училище и Уральский социально-экономический институт. С 2003 года Морозов руководит компанией «Арсенал», которая занимается изготовлением, ремонтом и обслуживанием промышленного оборудования.
«Морозов предлагает вместо громких и амбициозных проектов типа ШОС и ВСМ строить и содействовать строительству промышленных предприятий для создания настоящих рабочих мест и наполнения бюджета региона в будущем», — написано в профайле бизнесмена на сайте движения.
Ранее документы в избирком подали глава региона Алексей Текслер, предприниматель Андрей Аюпов и юрист Александр Лебедев. Прием заявок будет идти до 24 июня.
Фото с сайта www.leftfront.org
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