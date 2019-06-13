Челябинское УФАС завело дела на две клиники из-за рекламы пластических операций

Фото с сайта mosreg.ru

Антимонопольная служба возбудила дела в отношении ООО «Дипплекс» и ООО «Частная врачебная практика».

По предварительным данным, клиники распространяли в интернете информацию о проведении пластических операций в условиях стационара. При этом у компаний не было лицензий на хирургическую деятельность. Представители клиник сообщили антимонопольной службе, что проводят только консультации, осмотры и делают перевязки, а также перенаправляют при необходимости в другие медицинские организации.



Однако, например, в рекламе Dipplex содержалась следующая информация: «В клинике работают четыре пластических хирурга, ежегодно проводятся более 400 различных пластических операций. Сейчас на ринопластику действует специальное предложение. В стоимость входят консультации специалистов, операция, а также послеоперационные перевязки».



Информация может вводить потребителей в заблуждение относительно возможности проведения операций в данных клиниках, сообщили в пресс-службе УФАС. Кроме того, на сайте медицинского центра «Частная врачебная практика» в сведении о медиках было написано: «Лучшие врачи Челябинска и области».



Распространение такой информации без указаний конкретных характеристик или параметров сравнения является признаком нарушения закона о конкуренции, отметили в ведомстве. Дела в отношении Dipplex и центра «Частная врачебная практика» будут рассматривать 24 июля и 1 августа. Клиникам грозят штрафы до 500 тыс. рублей.

Фото с сайта mosreg.ru

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