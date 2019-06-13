Челябинца будут судить за ограбления салонов сотовой связи, офисов микрозаймов и магазина «Красное&Белое»

Фото с сайта 74.мвд.рф

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего челябинца, который похитил 400 тыс. рублей.



Мужчину обвиняют в разбоях и незаконном хранении и изготовлении оружия. По версии следствия, челябинец в период с декабря 2017 по май 2018 года совершил серию нападений на аптеку, офисы и магазины. В конце декабря мужчина закрыл лицо шарфом и зашел в одну из аптек Калининского района. Челябинец потребовал отдать ему деньги, угрожая похожим на оружие предметом. Сотрудница аптеки нажала тревожную кнопку, мужчина скрылся.



После этого обвиняемый совершил разбойные нападения на три салона сотовой связи, магазин «Красное&Белое» и два офиса микрозаймов. Ему удалось похитить более 400 тыс. рублей. Для нападений челябинец использовал двуствольный пистолет, который изготовил самостоятельно.

Мужчина признал свою вину. Он пояснил, что преступления совершал из-за тяжелых жизненных обстоятельств, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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