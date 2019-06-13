В Челябинске начали судить магнитогорца, которого обвиняют в убийстве участницы конкурсов красоты

Фото с сайта 74.мвд.рф

Челябинский областной суд продлил обвиняемому в убийстве Ксении Мецгер срок содержания под стражей.



В Челябинске в четверг, 13 июня, стартовал судебный процесс над Александром Магиленцом, которого обвиняют в убийстве Ксении Мецгер. Суд продлил срок содержания магнитогорца в СИЗО до 3 декабря.



Участница конкурсов красоты Ксения Мецгер приехала в Магнитогорск из США, чтобы продать машину. Александр Магиленец договорился с девушкой о встрече, чтобы посмотреть техническое состояние машины. 16 июля Ксения Мецгер приехала в автосервис, где мужчина забил ее кувалдой и задушил. После этого Магиленец угнал машину.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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