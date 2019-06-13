В Челябинске пенсионеры из общежития ОКБ №3 требуют разрешить им приватизировать жилье

Фото с сайта pixabay.com

Жильцы общежития горбольницы №3 написали обращение Алексею Текслеру с просьбой решить проблему с приватизацией.

Тяжба жильцов дома на проспекте Победы 287а с больницей и местными властями за право приватизации длится уже много лет. Люди даже устраивали голодовки. Лечебное учреждение передало общежитие в спецжилфонд в 2010 году. Одна из жильцов дома Людмила Кашеварова называет распоряжение администрации сомнительным. По ее словам, 120 человек, многие из которых прожили там несколько десятков лет, незаконно лишают права свободно распоряжаться своей жилплощадью. Также она рассказала, что с 2016 года общежитие считается предназначенным для молодых специалистов больницы — там поставили охрану и турникет. Жильцы, среди которых много пенсионеров, испытывают из-за этого неудобства.



«Мы там фундаментально живем по два-три десятка лет. Почти все — пенсионеры, внуки уже у людей. Несколько лет назад повесили вывеску «Общежитие» — до этого никакой вывески не было, был обычный жилой дом. И теперь везде позиционируют его как «молодежное общежитие». Главный врач больницы аргументирует тем, что больнице нужно привлекать таким образом молодых специалистов. Наше общежитие по составу жильцов тянет на дом престарелых. Но теперь у нас там два вахтера, поставили вертушку, мы как в детском саду теперь, только в детском саду и школе один охранник, а у нас зачем-то два!» — прокомментировала Людмила Кашеварова.



В мае женщина направляла обращение на имя врио губернатора Алексея Текслера, однако, по ее словам, от чиновников правительства ей пришли «ничего не значащие отписки». Людмила Кашеварова также обратилась по этому поводу в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России.



По словам юриста Дмитрия Шлемина, чиновники в данном случае пользуются пробелами в законодательстве и в своих ответах людям дают недостоверную информацию. По новому жилищному кодексу общежития, которые передали в собственность муниципалитета, считаются социальным жильем, которое возможно приватизировать, подчеркнул эксперт.



«Закон о жилищном кодексе гласит, что общежития, которые раньше принадлежали госпредприятиям, переданные в другую собственность или в спецжилфонд, утрачивают статус общежития и к ним применяется правовой статус жилья по договору социального найма. Как известно, жилье с таким статусом приватизировать не составит труда», — прокомментировал Дмитрий Шлемин.



Дмитрий Шлемин посоветовал жильцам обращаться в суд не только с требованием приватизировать жилье, но и с обжалованием действий и ответов чиновников. «Иск о приватизации должен содержать правовую принадлежность помещения к муниципальному жилфонду и соответствующие условия вселения жильца и использования жилплощади», — отметил юрист.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 13.06.2019 г.»