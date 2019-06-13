В Челябинске появился умный автобус, оборудованный системой видеоаналитики

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске в пилотном режиме запустили первый умный автобус.



Умный автобус ежедневно выходит в рейс по маршруту № 4. В салоне установлено оборудование, которое умеет определять внештатные ситуации и контролировать работу водителей и кондукторов. Также система считает количество зашедших и вышедших пассажиров. В ближайшее время в автобусе появятся USB-зарядники, бесплатный Wi-Fi и кнопка для экстренной связи с оперативными службами.



Кроме того, на площади Революции в пилотном режиме начнет работать умная остановка с интерактивной стелой. На ней разместят информационное табло с расписанием и временем ожидания и карту с возможностью поиска маршрута и пересадок. Остановку оборудуют бесплатным Wi-Fi и системой видеоаналитики.

Фото с сайта cheladmin.ru



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