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В Челябинске появился умный автобус, оборудованный системой видеоаналитики
13.06.2019 г. 14:47
В Челябинске в пилотном режиме запустили первый умный автобус.
Умный автобус ежедневно выходит в рейс по маршруту № 4. В салоне установлено оборудование, которое умеет определять внештатные ситуации и контролировать работу водителей и кондукторов. Также система считает количество зашедших и вышедших пассажиров. В ближайшее время в автобусе появятся USB-зарядники, бесплатный Wi-Fi и кнопка для экстренной связи с оперативными службами.
Кроме того, на площади Революции в пилотном режиме начнет работать умная остановка с интерактивной стелой. На ней разместят информационное табло с расписанием и временем ожидания и карту с возможностью поиска маршрута и пересадок. Остановку оборудуют бесплатным Wi-Fi и системой видеоаналитики.
Фото с сайта cheladmin.ru
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