Челябинская область вошла в пятерку регионов с самой доступной недвижимостью у водоемов

Сотрудники сервиса Avito исследовали рынок загородной недвижимости у водоемов.



В России за год спрос на загородную недвижимость возле воды вырос на 38%. Цены на такие объекты увеличились на 2,1%. Средняя стоимость недвижимости у воды составляет 5,1 млн рублей. Самые доступные объекты продаются в Алтайском крае. Там средняя цена равна 2,4 млн рублей. Также в тройку вошли Кемеровская и Владимирская области.



Челябинская область заняла в рейтинге пятое место. Средняя стоимость жилья у водоема составляет 3 млн рублей. За год она упала на 0,8%. По словам президента региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Лейлы Рудь, среди южноуральцев пользуется популярностью недвижимость у водоемов горнозаводской зоны — это озера Тургояк, Увильды и Аргазинское водохранилище. Именно там продается самое дорогое жилье.



Лейла Рудь отметила, что во время кризиса 2015 года цены на дома возле водоемов упали. Стоимость некоторых объектов снизилась в два раза, добавила она.



«Цены были раза в два выше. Стоимость некоторых объектов достигала 30-35 млн рублей. За некоторые запрашивали до 50 млн рублей, но эта стоимость, конечно, была завышена. В данный момент большинство объектов стоит от 8 млн до 15 млн рублей, максимум, наверное, — 25 млн рублей. Естественно, если мы берем максимальные цены, то это те объекты, что находятся на первой береговой линии, рядом с озерами, где вода хорошего качества, недалеко от гор или горнолыжных курортов», — прокомментировала Лейла Рудь.



В России наиболее дорогим городом для покупки недвижимости у моря стала Ялта, где средняя стоимость объекта превышает 52 млн рублей. Это в 2,7 раза больше цен на дома у моря в Сочи. На краснодарском курорте средняя стоимость недвижимости составляет около 20 млн рублей.

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