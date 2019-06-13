В Челябинской области увеличат объемы строительства и ремонта дорог

Фото с сайта gubernator74.ru

Объемы ремонта дорог на Южном Урале нарастят в ближайшие годы.



Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер. В среду, 12 июня, в Челябинске стартовали работы по дорожному контракту на 828 млн рублей. Руководитель области ознакомился с первым этапом и поставил задачи новому подрядчику. Аукцион на проведение ремонта в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выиграла компания «Нижавтодорстрой». Начали с улиц Худякова и Университетской набережной.



Алексей Текслер назвал данный контракт долгожданным и напомнил, что подписание несколько раз откладывалось, из-за чего дорожный сезон в городе стартовал позже. Заключить контракт удалось только с третьего раза. Итоги первых двух аукционов отменило УФАС.



«Подрядчик обещал, что выполнит все в срок. Будем следить за этим, контролировать ситуацию. Как вы знаете, у нас бесконкурентная среда здесь была в рамках организации дорожных работ, и это неправильно. Поэтому хорошо, что заходят новые подрядчики, посмотрим, как они будут работать. Подрядчиков должно быть больше, соответственно, конкуренция должна быть больше. Качество работ и соответствующие гарантии работ — этот тот фокус, на который будем обращать в первую очередь внимание», — пояснил глава региона.



Всего по контракту подрядчик должен отремонтировать 18 участков дорог. После улиц Худякова и Университетской набережной работы планируют продолжить на участках Доватора до Степана Разина и Чичерина до Салавата Юлаева, рассказала первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова. Отремонтируют и значительную часть центра города.



«Это улицы Коммуны, Энгельса, Курчатова, Российская, Труда — практически все гостевые маршруты, которые будут задействованы в саммитах ШОС и БРИКС, попали в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Плюс у нас еще планируется один контракт, который рассчитываем разместить где-то через неделю, на сумму еще более 800 млн. Либо это будет два контракта. Сейчас идет подготовка рабочей документации, по которой планируется ремонт еще более 50 улиц. Такого массового ремонта улиц Челябинска, наверно, не было давно. У нас около 5 млрд денежных средств выделено и по федеральным программам, и по областной программе», — рассказала Наталья Котова.



Как отметила Наталья Котова, особое внимание уделят не только соблюдению сроков, но и качеству работ. «Будет заключен отдельный контракт на проведение строительного контроля. Управление дорожного хозяйства как заказчик также будет проверять соблюдение технологий при проведении работ», — сказала Наталья Котова. Кроме того, в контракте прописан гарантийный срок.



Сотрудники компании «Нижавтодорстрой» планируют работать в две смены по 12 часов. В сутки рассчитывают задействовать порядка 80 единиц техники. Что касается ремонта на Университетской набережной и Худякова, к укладке асфальта планируют приступить в выходные или в начале следующей недели, рассказал заместитель гендиректора компании «Нижавтодорстрой» Денис Баныкин. Пока там срезают покрытие.



«Планируем в выходные, край — в понедельник, начать укладку асфальтобетонных смесей на улице Худякова и параллельно на Университетской набережной. На сегодняшний день пока мы начинаем работать по контракту сами. По привлечению субподрядных организаций, на все — погодные условия. Если погодные условия будут более сжимать сроки, значит, мы будем привлекать субподрядные организации. Если погодные условия позволят работать нам круглосуточно и каждодневно самим, значит, мы будем работать сами. Все будет зависеть от погоды», — отметил Денис Баныкин.



По словам Дениса Баныкина, кроме фрезерования и укладки асфальта, дорожники займутся восстановлением колодцев. На каждой улице их будут поднимать совместно с устройством нового покрытия. Это позволит поставить их вровень с асфальтобетоном. Все работы по контракту должны быть завершены к середине октября.

Как отметил Алексей Текслер, в 2019 году увеличены финансирование и объемы как по Челябинску, так и по региону в целом. Должно стать лучше и качество дорог, сказал руководитель области.



«В этом году и по региональным дорогам я поставил задачу — мы увеличили объемы, и, соответственно, по городским дорогам. За пять следующих лет мы нарастим объем ремонтных работ, совершенно по-другому будем относиться и к содержанию дорог. Только в Челябинской агломерации за пять лет будет отремонтировано около 2 тыс. километров, в Магнитогорской — около тысячи километров», — рассказал Алексей Текслер.



Кроме того, поставлена задача кардинально пересмотреть подход к содержанию тротуаров и пешеходных дорожек.

Для справки:

В рамках заключенного контракта в текущем сезоне по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут выполнен ремонт и нанесение разметки на следующих улицах Челябинска:

1) ул. Российская на участке от ул. Труда до пересечения с ул. Свободы;

2) ул. 40 лет Победы на участке от ул. Чичерина до ул. Братьев Кашириных;

3) ул. Университетская Набережная на участке от ул. Академика Сахарова до ул. Чичерина;

4) ул. Салавата Юлаева на участке от ул. Академика Макеева до проспекта Победы;

5) ул. Свободы на участке от ул. Братьев Кашириных до ул. Торговой;

6) ул. Братьев Кашириных на участке от ул. 40 лет Победы до ул. Северной;

7) ул. Цвиллинга на участке от просп. Ленина до ул. Степана Разина;

8) ул. Дзержинского на участке от ул. Отечественной до ул. Гагарина;

9) ул. Курчатова на участке от ул. Энгельса до ул. Елькина;

10) ул. Энгельса от ул. Курчатова до ул. Худякова;

11) ул. Сони Кривой на участке от ул. Лесопарковой до ул. Воровского;

12) ул. Коммуны на участке от пер. Институтского 2-го до ул. III Интернационала;

13) ул. Северный Луч на участке от ул. Героев Танкограда до Свердловского тракта;

14) ул. Хлебозаводская на участке от ул. Морской до ул. Северный Луч;

15) ул. Чичерина на участке от ул. Университетской Набережной до ул. Салавата Юлаева;

16) ул. Худякова на участке от ул. Воровского до ул. Университетской Набережной (пересечение с улицей Рабоче-Колхозной) ;

17) ул. Доватора на участке от ул. Воровского до ул. Степана Разина;

18) Новоградский проспект на участке от ул. Салавата Юлаева до границы города Челябинска.

Фото с сайта gubernator74.ru

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