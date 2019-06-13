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Чемпион России по рукопашному бою собирается стать соперником Алексея Текслера на выборах
13.06.2019 г. 14:02
Скриншот с сайта vk.com / Александр Комиссаров
Челябинский спортсмен Александр Комиссаров объявил о намерении баллотироваться на выборы главы региона.
Поддержку Комиссарову в выдвижении в губернаторы окажет общественное движение «Социальная справедливость России». Спортсмен в ближайшее время намерен подать документы в избирательную комиссию.
Житель Металлургического района, чемпион России по рукопашному бою Александр Комиссаров активно занимается общественной деятельностью. В апреле 2019 года он заявлял, что подарит недавно назначенному врио губернатора Алексею Текслеру квартиру в аварийном бараке на улице Сталеваров, чтобы привлечь таким образом внимание к проблемам жильцов.
Скриншот с сайта vk.com / Александр Комиссаров
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