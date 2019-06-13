Магнитогорцев возмутила песня группы «Ленинград» на празднике в честь Дня России

Фото с сайта pixabay.com

Житель Магнитогорска опубликовал обращение к главе города из-за песни группы «Ленинград» на праздновании Дня России.



Один из местных жителей опубликовал в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» обращение к мэру и организаторам праздника в честь Дня России. На мероприятии музыканты исполнили песню «Москва» группы «Ленинград». «Мне было стыдно в этот момент за свою страну, свой город и себя, что я вообще нахожусь на этом мероприятии. Считайте, что вы провели молодежи, находящейся на мероприятии, хороший урок антипатриотизма. Деградация на лицо. После такого вы должны снять сами с себя полномочия и уйти», — пишет автор публикации.

По его мнению, на празднике в честь Дня России не должны звучать песни на английском языке и композиции, унижающие страну. Магнитогорец считает, что особенно унижены были полицейские после исполнения строчек:

«Сгорели люди на Болотной,

ОМОН сгорел, все, и менты,

А с неба дождик шел кислотный,

Еще для большей красоты».

Часть пользователей в комментариях согласились с автором публикации. «В такой день и такие песни.... Что потом мы хотим от молодежи? Никакого патриотизма и любви к стране», — пишет один из жителей Магнитогорска. Есть и те, кто не понял возмущения. «Песня оскорбляет, а обстановка в стране — нет. Интересная позиция», — ответил другой пользователь в комментариях.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 13.06.2019 г.»