Поликлиника под открытым небом на площади Революции будет работать каждый день

Фото с сайта cheladmin.ru

В центре Челябинска в ежедневном режиме начнет работу «Территория здоровья».



Мобильные комплексы на площади Революции начнут принимать челябинцев с пятницы, 14 июня. Если в прошлый раз «Территория здоровья» действовала только по выходным, сейчас врачи будут работать ежедневно.



В течение недели все желающие смогут сделать флюорографию, пройти анонимный экспресс-тест на ВИЧ, измерить давление и индекс массы тела, получить консультации специалистов. Среди них — кардиолог, эндокринолог, терапевт, стоматолог и инструктор по лечебной физкультуре. «Территория здоровья» на площади Революции будет работать до 21 июня, с 12:00 до 16:00.

Фото с сайта cheladmin.ru

Все новости за 13.06.2019 г.»