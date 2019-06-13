Челябинск
- 64.6314р. + 0.1156
- 73.0141р. - 0.0307
Разбор полетов
Разворот
Поликлиника под открытым небом на площади Революции будет работать каждый день
13.06.2019 г. 13:57
Фото с сайта cheladmin.ru
В центре Челябинска в ежедневном режиме начнет работу «Территория здоровья».
Мобильные комплексы на площади Революции начнут принимать челябинцев с пятницы, 14 июня. Если в прошлый раз «Территория здоровья» действовала только по выходным, сейчас врачи будут работать ежедневно.
В течение недели все желающие смогут сделать флюорографию, пройти анонимный экспресс-тест на ВИЧ, измерить давление и индекс массы тела, получить консультации специалистов. Среди них — кардиолог, эндокринолог, терапевт, стоматолог и инструктор по лечебной физкультуре. «Территория здоровья» на площади Революции будет работать до 21 июня, с 12:00 до 16:00.
Фото с сайта cheladmin.ru
Новости на эту тему
- 13.06.2019 г. Челябинское УФАС завело дела на две клиники из-за рекламы пластических операций
- 04.06.2019 г. Алексей Текслер направит более 40 млн рублей на оборудование и ремонт больницы в Южноуральске
- 03.06.2019 г. Прокуратура объявила предостережение главврачу больницы №6, где сотрудники заявили о снижении зарплат
- 30.05.2019 г. В Челябинской области приступили к работе вертолеты санавиации
- 22.05.2019 г. Челябинские врачи спасли девочку, у которой после падения из окна череп раскололся на пять частей