Алексей Текслер в День России вручил паспорта 20 южноуральским школьникам

Фото с сайта gubernator74.ru

В резиденции главы Челябинской области прошла торжественная церемония вручения паспортов.



В среду, 12 июня, Алексей Текслер в рамках акции «Мы — граждане России» вручил паспорта 20 южноуральским школьникам. Он поздравил подростков с праздником и обратился к ним с торжественной речью.



«Я надеюсь, что атмосфера праздника поможет вам острее почувствовать глубокую связь с Родиной, ответственность не только за свою судьбу, но и за судьбу нашей страны. Впереди у вас еще годы учебы в школе, затем – в колледжах, вузах. Но уже сейчас нужно всерьез задуматься над выбором своего собственного пути. Чем раньше вы определитесь, тем больше успеете совершить, добьетесь большего. Желаю вам идти по жизни твердо, не бояться неудач, мыслить и действовать на благо нашей великой Родины и самое главное – быть патриотами своей страны», — заявил Алексей Текслер.



По словам председателя южноуральского отделения Российского союза молодежи Светланы Калимуллиной, традиционно глава региона вручает паспорта школьникам 12 июня и 12 декабря.



«С губернатором мы традиционно вручаем паспорта два раза в год — в День России и День Конституции. Делаем мы это уже более десяти лет. Счастливчиками становятся те, кто имеет хорошее резюме, например, ребята, которые занимаются спортом, увлекаются творчеством, имеют заслуги в различных областях и видах деятельности», — рассказала Светлана Калимуллина.



Такие мероприятия помогают формировать у школьников чувство патриотизма, считает начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области Светлана Селиверстова.



«Такие торжественные мероприятия мы проводим постоянно в целях патриотического воспитания молодого поколения. Желаю ребятам быть достойными гражданами, патриотами нашей родины и укреплять могущество нашей великой России», — прокомментировала Светлана Селиверстова.



В Челябинской области мероприятия в рамках акции «Мы — граждане России» проводятся с 2007 года.

Фото с сайта gubernator74.ru

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