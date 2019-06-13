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Следователи завели уголовное дело на мужчину, который выкрал своего сына из машины
13.06.2019 г. 12:59
СК по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту похищения 4-летнего Михаила Лыкова.
В похищении подозревают 28-летнего челябинца Максима Громова, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Все произошло в воскресенье, 9 июня, в одном из дворов Ленинского района.
По словам матери, сын сидел в автомобиле, а она пристегивала ремнями 10-месячную дочь. В этот момент появился биологический отец, который начал уговаривать отдать ему мальчика. Затем он выхватил ребенка из машины и убежал. Женщина также рассказала, что мужчина состоял в секте и выступал против того, чтобы мальчика лечили врачи.
Информацию о возможном месте нахождения подозреваемого и пропавшего просят сообщать следователям или полицейским.
Фото с сайта sledcom.ru
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