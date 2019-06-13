Вышел из больницы в тапочках: магнитогорского журналиста Павла Верстова задержали на акции в поддержку Ивана Голунова в Москве

В Москве во время несанкционированного шествия 12 июня задержали южноуральского журналиста.



Как рассказал Павел Верстов «Челябинскому эху», он 12 июня находился в столице на лечении. В тот день в центре был запланирован марш в поддержку спецкора «Медузы» Ивана Голунова. По словам журналиста, он пришел посмотреть на акцию из любопытства и не собирался идти по всему маршруту. Однако у станции метро «Трубная» Верстова задержали полицейские.



«Я думал, что сейчас сверну из этой толпы, вызову такси и спокойно вернусь в больницу. Но тут меня под руки подхватывают двое сотрудников полиции и вежливо, не применяя силы, повели меня в сторону. Я первым делом подумал, что они о моей безопасности пекутся — видят, что в тапочках из больницы человек идет. Но они меня подвели к автобусу и говорят: «Садись». Я им говорю, что мне, мол, не сюда. А они такие: «Сюда, сюда». В общем, так я и оказался в автозаке», — рассказал Павел Верстов.



По утверждению Павла Верстова, из 25 человек, которые находились с ним в автозаке, целенаправленно пришли на акцию всего четверо — остальные были случайными прохожими, некоторые даже не знали не только про акцию, но и про самого Ивана Голунова. После задержания людей доставили в ОВД «Алексеевский».



«Нас привезли в ОВД, там сотрудники полиции, естественно, недовольные тем, что им приходится работать в выходной день, упрекали нас в том, что мы бандиты, маргиналы, навальновцы и так далее, попутно спрашивали: «Вы же, наверное, здесь случайно?». Естественно, многие заявляли, что их задержали по ошибке. И полицейские в голос начинали ржать и говорили: «Конечно, случайно, здесь все случайно, здесь никто не виноват». Так вот им это весело было все», — рассказал Павел Верстов.



Также Павел Верстов стал невольным очевидцем жесткого обращения с 17-летним фотографом, у которого полицейские пытались отобрать камеру.



«Он был с нами в автозаке через клетку от нас, в тамбуре. Там его и плюхали, на наших глазах, мы это через сетку видели. Он лежал на полу, они на нем скакали, двое или трое полицейских. Мы, естественно, кричали им: «Оставьте парня в покое, да что же вы, звери, делаете!». Они требовали, чтобы он отдал фотоаппарат, но он отказывался, а полицейские хотели у него оттуда что-то удалить. Я очень надеюсь, что сотрудники полиции понесут за это наказание, поскольку поступили они не то что некорректно, а похабно и преступно. Называли нас бандитами и сами же по-бандитски поступили», — прокомментировал Павел Верстов.



Через четыре часа после задержания Павлу Верстову вызвали скорую и впоследствии отпустили из полиции.



Несанкционированный марш в поддержку спецкорреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова состоялся в центре Москвы днем в среду, 12 июня. По данным «ОВД-Инфо», правоохранители задержали 549 человек, среди которых были не только участники шествия, но и случайные прохожие, а также десятки журналистов, которые освещали мероприятие.

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