На Южном Урале начальник почты присвоила 52 тыс. рублей из пенсии инвалида

13.06.2019 г. 10:50

На Южном Урале начальник почты присвоила 52 тыс. рублей из пенсии инвалида

Прокуратура Кунашакского района направила в суд уголовное дело о присвоении денег начальником почтового отделения.


В присвоении средств обвиняют начальника почтового отделения села Усть-Багаряк. По версии следствия, в 2018 году женщина забрала себе деньги, предназначенные для инвалида. Сумма ущерба превысила 52 тыс. рублей.


Похищенные деньги начальник отделения потратила по своему усмотрению. В ходе следствия обвиняемая признала вину. По данным регионального управления ФПС, женщина возместила ущерб. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

 

    

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