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Присваивал чужие премии. Главного врача горбольницы Южноуральска отправили под домашний арест
13.06.2019 г. 10:49
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинской области должностных лиц больницы подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Как сообщили в управлении СК по региону, главному врачу больницы Южноуральска обвинение уже предъявлено, его поместили под домашний арест. А главный бухгалтер пока имеет статус подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения.
Следствие установило, что они в 2018-2019 годах излишне начисляли сотрудникам премии, которые потом присваивали. Причиненный больнице ущерб составил порядка 70 тыс. рублей.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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