Присваивал чужие премии. Главного врача горбольницы Южноуральска отправили под домашний арест

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинской области должностных лиц больницы подозревают в злоупотреблении полномочиями.



Как сообщили в управлении СК по региону, главному врачу больницы Южноуральска обвинение уже предъявлено, его поместили под домашний арест. А главный бухгалтер пока имеет статус подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения.



Следствие установило, что они в 2018-2019 годах излишне начисляли сотрудникам премии, которые потом присваивали. Причиненный больнице ущерб составил порядка 70 тыс. рублей.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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