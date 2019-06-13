Присваивал чужие премии. Главного врача горбольницы Южноуральска отправили под домашний арест

13.06.2019 г. 10:49

Присваивал чужие премии. Главного врача горбольницы Южноуральска отправили под домашний арест
Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинской области должностных лиц больницы подозревают в злоупотреблении полномочиями.


Как сообщили в управлении СК по региону, главному врачу больницы Южноуральска обвинение уже предъявлено, его поместили под домашний арест. А главный бухгалтер пока имеет статус подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения.


Следствие установило, что они в 2018-2019 годах излишне начисляли сотрудникам премии, которые потом присваивали. Причиненный больнице ущерб составил порядка 70 тыс. рублей.

 

Фото с сайта 74.мвд.рф

    

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