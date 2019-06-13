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Аналитики составили рейтинг самого дешевого жилья в Челябинске
13.06.2019 г. 10:47
Портал N1.RU на основе объявлений от продавцов составил рейтинг челябинских квартир с самой низкой ценой квадратного метра.
Минимальная стоимость квадратного метра в Челябинске составляет 16,6 тыс. рублей. Такую цену установил собственник двухкомнатной квартиры в микрорайоне ЧГРЭС. Стоимость объекта площадью 51 квадратных метров составляет 850 тыс. рублей.
На втором месте находится однокомнатная квартира в Тракторозаводском районе, где стоимость квадрата равна 18,6 тыс. рублей. Это жилье выставили на торги в рамках процедуры банкротства.
Замыкает тройку трехкомнатная квартира в Курчатовском районе. Стоимость квадратного метра составляет 18,7 тыс. рублей. «Самая низкая стоимость квадратного метра оказалась в квартирах старого фонда на окраинах, однако стоимость таких объектов в целом не будет наименьшей на рынке. Если оценивать объект по общей цене, то лидерами будут студии также на окраинах по цене до 850 тыс. рублей, но цена квадрата в них будет уже выше», — заявила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева.
Фото с сайта minstroy74.ru
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