Жительница Карабаша вышла замуж за таджика за 2 тыс. рублей

Фото с сайта pixabay.com

Прокуратура требует признать недействительным брак жительницы Карабаша и мигранта из Таджикистана.



Ведомство установило, что в 2016 году мигрант зарегистрировал отношения с женщиной, чтобы получить разрешение на временное проживание, а затем и российское гражданство. По словам жительницы Карабаша, за это она получила от таджика 2 тыс. рублей. Супруги совместно не проживают, сообщили в пресс-службе областного ведомства. Прокуратура обратилась в суд с требованием признать этот брак недействительным.



2 тыс. рублей — маленькая сумма за данную услугу. В 2016 году прокуратура выявила в областном центре шесть фиктивных браков. Мигранты платили будущим женам по 15 тыс. рублей.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 13.06.2019 г.»