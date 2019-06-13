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Жительница Карабаша вышла замуж за таджика за 2 тыс. рублей
13.06.2019 г. 08:45
Фото с сайта pixabay.com
Прокуратура требует признать недействительным брак жительницы Карабаша и мигранта из Таджикистана.
Ведомство установило, что в 2016 году мигрант зарегистрировал отношения с женщиной, чтобы получить разрешение на временное проживание, а затем и российское гражданство. По словам жительницы Карабаша, за это она получила от таджика 2 тыс. рублей. Супруги совместно не проживают, сообщили в пресс-службе областного ведомства. Прокуратура обратилась в суд с требованием признать этот брак недействительным.
2 тыс. рублей — маленькая сумма за данную услугу. В 2016 году прокуратура выявила в областном центре шесть фиктивных браков. Мигранты платили будущим женам по 15 тыс. рублей.
Фото с сайта pixabay.com
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