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С января в Челябинске наполовину выросло количество вакансий врачей
13.06.2019 г. 08:31
Портал Зарплата.ру подсчитал, в каких сферах деятельности в Челябинске появляется больше всего новых вакансий.
Активнее всего предложения о работе появляются в сфере медицины — по отношению к началу 2019 года рост составил 48%. Почти на треть выросло число новых вакансий среди рабочего персонала, строителей и специалистов по недвижимости.
За этот же период значительно сократились сфера IT — на 55%, а также маркетинг и реклама — на 51%. Общее количество вакансий в Челябинске на портале Зарплата.ру выросло на 5,5%, а резюме размещено на 9% больше, чем в начале года.
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