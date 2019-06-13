С января в Челябинске наполовину выросло количество вакансий врачей

Портал Зарплата.ру подсчитал, в каких сферах деятельности в Челябинске появляется больше всего новых вакансий.



Активнее всего предложения о работе появляются в сфере медицины — по отношению к началу 2019 года рост составил 48%. Почти на треть выросло число новых вакансий среди рабочего персонала, строителей и специалистов по недвижимости.



За этот же период значительно сократились сфера IT — на 55%, а также маркетинг и реклама — на 51%. Общее количество вакансий в Челябинске на портале Зарплата.ру выросло на 5,5%, а резюме размещено на 9% больше, чем в начале года.

Все новости за 13.06.2019 г.»