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В челябинской филармонии сформировали основной состав симфонического оркестра
13.06.2019 г. 08:21
В Челябинске прошел кастинг музыкантов в симфонический оркестр местной филармонии.
По результатам прослушивания в коллектив приняли 53 музыканта. В основном это молодые исполнители, выпускники консерваторий Екатеринбурга, Казани, московской академии имени Гнесиных. Костяк оркестра составил камерный коллектив «Классика» под управлением Адика Абдурахманова.
Всего в состав оркестра должны войти 62 музыканта. В филармонии пообещали набрать недостающих исполнителей — в основном это духовики — до августа, когда начнутся первые репетиции. Выступать оркестр начнет в сезоне 2019-2020 годов.
Идея создать в Челябинске собственный симфонический оркестр появилась в 2014 году. Областным властям ее подсказал пианист Денис Мацуев. Сейчас филармонии приходится привлекать для симфонических концертов музыкантов театра оперы и балета.
Фото с сайта pixabay.com
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