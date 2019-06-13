В челябинской филармонии сформировали основной состав симфонического оркестра

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске прошел кастинг музыкантов в симфонический оркестр местной филармонии.

По результатам прослушивания в коллектив приняли 53 музыканта. В основном это молодые исполнители, выпускники консерваторий Екатеринбурга, Казани, московской академии имени Гнесиных. Костяк оркестра составил камерный коллектив «Классика» под управлением Адика Абдурахманова.

Всего в состав оркестра должны войти 62 музыканта. В филармонии пообещали набрать недостающих исполнителей — в основном это духовики — до августа, когда начнутся первые репетиции. Выступать оркестр начнет в сезоне 2019-2020 годов.

Идея создать в Челябинске собственный симфонический оркестр появилась в 2014 году. Областным властям ее подсказал пианист Денис Мацуев. Сейчас филармонии приходится привлекать для симфонических концертов музыкантов театра оперы и балета.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 13.06.2019 г.»