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В Челябинской области сгорел музей национального парка «Таганай»
13.06.2019 г. 08:27
В национальном парке «Таганай» сгорел музей природы. ЧП произошло вечером в среду, 12 июня.
По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Огнем полностью уничтожено деревянное здание с тремя пристройками, сообщили в пресс-службе национального парка. Также повреждения получили два квадроцикла, автомобиль и снегоход, припаркованные под навесом во дворе.
«Невосполнимый урон – это сгоревшие музейные экспонаты. Их ценность для национального парка очень велика. В музее хранились чучела, книга с 40 тысячами подписей, собранными жителями Челябинской области в поддержку создания «Таганая», минералогическая коллекция, дневники наблюдений», — сообщил директор национального парка Алексей Яковлев.
Материальный ущерб сейчас подсчитывают.
Фото с сайта taganay.org
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