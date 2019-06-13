В Челябинской области сгорел музей национального парка «Таганай»

Фото с сайта taganay.org

В национальном парке «Таганай» сгорел музей природы. ЧП произошло вечером в среду, 12 июня.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Огнем полностью уничтожено деревянное здание с тремя пристройками, сообщили в пресс-службе национального парка. Также повреждения получили два квадроцикла, автомобиль и снегоход, припаркованные под навесом во дворе.

«Невосполнимый урон – это сгоревшие музейные экспонаты. Их ценность для национального парка очень велика. В музее хранились чучела, книга с 40 тысячами подписей, собранными жителями Челябинской области в поддержку создания «Таганая», минералогическая коллекция, дневники наблюдений», — сообщил директор национального парка Алексей Яковлев.

Материальный ущерб сейчас подсчитывают.

Фото с сайта taganay.org

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