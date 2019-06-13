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В Аше в реке утонул пятилетний мальчик
13.06.2019 г. 08:10
Фото с сайта 74.mchs.ru
На Южном Урале пятилетний ребенок упал в реку и утонул.
Трагедия произошла в среду, 12 июня. Ребенок гулял с другом по берегу и по неосторожности упал в воду. Никого из взрослых, кто смог бы помочь мальчику выбраться, рядом не оказалось. На место прибыли спасатели и сотрудники полиции, тело ребенка удалось обнаружить лишь к вечеру, в 300 метрах ниже по течению.
В региональном управлении МЧС напомнили, что в текущем году это уже четвертый случай гибели детей на водоемах Южного Урала. Родителей призывают не отпускать детей на водоемы одних и не разрешать им купаться без присмотра.
Фото с сайта 74.mchs.ru
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