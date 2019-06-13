Центр Челябинска 15 июня оставят без электричества

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске пройдут массовые профилактические отключения электроэнергии.



В субботу, 15 июня, технические работы будут проводить на подстанциях «Западная» и «Спортивная». С 1:30 до 11:00 электричества не будет на территории части Центрального района от Лесопарковой до Воровского к югу от проспекта Ленина, а также в пределах проспекта Победы, улиц Краснознаменной, Косарева, Северокрымской, Труда и Братьев Кашириных.



22 июня профилактика пройдет на подстанции «Новоградская» — без света до 8:00 останутся улицы Салавата Юлаева, Чичерина, 40-летия Победы и часть Комсомольского проспекта, сообщили в ЕДДС Челябинска.

Фото с сайта pixabay.com

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