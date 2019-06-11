Алексей Текслер предложил Федору Конюхову быть послом Челябинской области в мире

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава Челябинской области посетил Миасс с рабочим визитом.

В ходе поездки Алексей Текслер посетил градообразующие предприятия — государственный ракетный центр имени Макеева и автозавод «Урал». На автомобилестроительном предприятии руководитель региона осмотрел производственные линии, новейшие образцы техники и встретился с коллективом.

Фото с сайта gubernator74.ru

Во время визита Алексея Текслера сопровождал Федор Конюхов. Глава региона подчеркнул значимость его заслуг как путешественника и предложил стать официальным представителем Челябинской области во всем мире.

«Я попросил Федора Конюхова стать амбассадором Челябинской области в мире. Мы понимаем, что Федор Филлипович постоянно путешествует, общается с людьми, представляет Россию, его достижения в мировом масштабе являются очень серьезными. Мы все с вами были бы очень горды, если бы, представляя Россию, он представлял и Челябинскую область, рассказывал о наших людях, о красоте нашей природы», — прокомментировал Алексей Текслер.

Фото с сайта gubernator74.ru

Также Алексей Текслер предложил устроить пробег на автомобилях «Урал» по региону и предложил возглавить его Федору Конюхову. Сам знаменитый путешественник рассказал, что всегда с большой теплотой говорит о Южном Урале по всей России и за границей.

«Где бы я ни слышал про Челябинск, Миасс или озеро Тургояк, я всегда вспоминаю такие моменты с теплом. Потому что и города красивые, и люди там добрые. У нас в России все хорошие и добрые, а на Урале — тем более», — прокомментировал Федор Конюхов.

Федор Конюхов презентовал Алексею Текслеру награды всероссийской детской парусной регаты — она проходит в эти дни на озере Тургояк. По словам путешественника, в соревновании, которое носит его имя, участвуют школьники из 13 регионов страны.







Фото с сайта gubernator74.ru

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