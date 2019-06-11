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В Челябинске по подозрению во взяточничестве задержали главного травматолога области
11.06.2019 г. 16:08
Заведующего отделением травматологии областной больницы Леонида Полляка задержали по подозрению в получении взятки.
Леонид Полляк стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. По данным следователей, представитель коммерческой фирмы оплатил врачу туристическую поездку. За это Леонид Полляк помог компании победить на аукционе по закупке ортопедических материалов для отделения.
Меру пресечения врачу пока не избрали.
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