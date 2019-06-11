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Челябинское УФАС выдало предупреждение региональному управлению лесами
11.06.2019 г. 16:06
Антимонопольная служба потребовала привести в порядок уставы ГУ лесами Челябинской области.
По мнению антимонопольной службы, региональное управление лесами неправомерно наделило челябинские лесничества функциями органа исполнительной власти. Речь идет о полномочиях по осуществлению государственного и пожарного надзора в лесах, оформлению протоколов об административных нарушениях. Такие функции лесничества получили после утверждения ведомством соответствующих уставов.
«Кроме того, данным лесничествам на 2017-2019 год были утверждены государственные задания на работы по выявлению нарушений и принятию мер в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.
Антимонопольная служба обнаружила в этих действиях признаки нарушения закона о конкуренции. Управлению вынесли предупреждение о необходимости привести в порядок уставы и государственные задания. Устранить нарушения нужно до 1 августа 2019 года.
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