Челябинское УФАС выдало предупреждение региональному управлению лесами

Антимонопольная служба потребовала привести в порядок уставы ГУ лесами Челябинской области.

По мнению антимонопольной службы, региональное управление лесами неправомерно наделило челябинские лесничества функциями органа исполнительной власти. Речь идет о полномочиях по осуществлению государственного и пожарного надзора в лесах, оформлению протоколов об административных нарушениях. Такие функции лесничества получили после утверждения ведомством соответствующих уставов.

«Кроме того, данным лесничествам на 2017-2019 год были утверждены государственные задания на работы по выявлению нарушений и принятию мер в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе челябинского УФАС.

Антимонопольная служба обнаружила в этих действиях признаки нарушения закона о конкуренции. Управлению вынесли предупреждение о необходимости привести в порядок уставы и государственные задания. Устранить нарушения нужно до 1 августа 2019 года.

Все новости за 11.06.2019 г.»