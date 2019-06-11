СМИ сообщили об уходе сенатора Ирины Гехт из Совета Федерации после сентябрьских выборов

Фото с сайта council.gov.ru

Ирина Гехт подтвердила свой уход из Совета Федерации.



Как пишет РБК со ссылкой на источники, в случае победы на выборах губернатора Алексей Текслер отзовет из Совета Федерации Ирину Гехт, которую выдвинул предшественник Борис Дубровский. Гехт подтвердила изданию свой уход. Об этом же она сообщила URA.RU.



«Срок полномочий заканчивается в сентябре. Предложений несколько. Определяюсь», — заявила Гехт агентству.



По информации URA.RU, один из вероятных постов — должность вице-губернатора Челябинской области. Гехт прочат пост куратора социальной сферы. До работы в Совете Федерации она была заместителем председателя правительства Челябинской области.



Всего после единого дня голосования появятся основания для смены 31 сенатора в Совете Федерации, сообщает РБК. Некоторые будут переназначены на новый срок, по другим вопрос еще не решен. Как пишет издание, верхнюю палату парламента могут покинуть не менее девяти сенаторов. По закону каждый регион в Совфеде представляют два человека — от главы субъекта и местного заксобрания. Со сроком их работы совпадает срок полномочий сенатора. Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября.

Фото с сайта council.gov.ru

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