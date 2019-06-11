Власти Челябинской области закупят газонокосилки на 160 тыс. рублей

Фото с сайта pixabay.com

Управление делами губернатора и правительства региона объявило тендер на закупку садовой техники.



По данным портала госзакупок, для нужд ведомства требуется три самоходных газонокосилки, пять триммеров и два садовых пылесоса — потратить на это готовы 163 тыс. рублей. Аукцион состоится 17 июня.



Как пояснили 74.ru в пресс-службе главы региона, технику задействуют при обслуживании прилегающей территории зданий, принадлежащих областному правительству, общей площадью 200 тыс. кв. метров.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 11.06.2019 г.»