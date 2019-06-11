«Наследие Дубровского»: в Челябинской области продолжают падать показатели социально-экономического развития

Фото с сайта pixabay.com

Росстат зафиксировал снижение экономических показателей в Челябинской области за первый квартал 2019 года.



По данным статистики, индекс промышленного производства по отношению к началу 2018 года на Южном Урале составил 97,6% — то есть снизился почти на 2,5%, в то время как по России наблюдается рост на 2,8%. Существенное снижение показали сферы строительства и грузоперевозок, торговля и уровень зарплат. Инвестиции в регионе упали на 18%. Данные опубликовал челябинский политолог Александр Подопригора в «Живом журнале».



Александр Подопригора назвал это прямым результатом той экономической политики, которую претворяла в жизнь команда экс-губернатора Бориса Дубровского в последние годы. Причем в краткосрочной перспективе каких-то значимых изменений ждать не следует, считает эксперт.



«Основные показатели социально-экономического развития в Челябинской области падают уже как минимум четыре года. Помимо объективных факторов, это связано с особенностями региональной экономической политики, в первую очередь это касается работы администрации Дубровского. В краткосрочной перспективе эту тенденцию переломить не удастся, нужно менять инвестиционный климат. Борис Дубровский ставил эту задачу все последние годы, но это были только слова, реальная политика областного правительства шла вразрез с этими заявлениями. Нельзя монополизировать вокруг собственной губернаторской бизнес-группы все ресурсы, выигрывать все конкурсы и раздавать бюджетные деньги ближайшему окружению и в то же время рассчитывать на то, что кто-то из-за пределов области или даже среди местных предпринимателей будет вкладывать деньги в регион», — прокомментировал «Челябинскому эху» Александр Подопригора.

Источник: Росстат



Политолог подчеркнул, что эти негативные тенденции являются существенным вызовом для нынешнего главы региона Алексея Текслера. «Здесь необходим целый комплекс как экономических, так и политических мер, направленных на демонополизацию внутри региона. Бизнес-сообщество должно быть уверено в том, что вкладывать деньги в Южный Урал выгодно и безопасно», — отметил Александр Подопригора.

Фото с сайта pixabay.com

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