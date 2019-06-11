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На Южном Урале возбуждено дело по факту изнасилования двух девочек в интернате
11.06.2019 г. 12:43
Фото с сайта 74.мвд.рф
В интернате Магнитогорска выявили факты изнасилования детей.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту изнасилования детей в одном из интернатов Магнитогорска. Фигурантом стал 14-летний воспитанник учреждения.
По версии следствия, в феврале 2019 года он изнасиловал 12-летнюю и 14-летнюю девочек, которые обучаются в том же интернате. Сейчас подростка проверяют на аналогичные преступления в отношении других воспитанников учреждения.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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