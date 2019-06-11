Челябинская область стала лидером по уровню преступности на Урале

Скриншот с сайта crimestat.ru

Генпрокуратура опубликовала данные о состоянии преступности в российских регионах.



За период с января по апрель 2019 года в Челябинской области зарегистрировали 21,2 тыс. преступлений. В общероссийском рейтинге регион занял четвертое место после Москвы, Московской области и Краснодарского края. Следом за Челябинской идут Ростовская и Свердловская области, республика Башкортостан.



По сравнению с прошлым годом количество преступлений в Челябинской области в январе-апреле выросло на 2,1% и составило 21,2 тыс. (годом ранее за аналогичный период было зарегистрировано 20,8 тыс. преступлений). Примерно пятая часть из них — тяжкие и особо тяжкие.

Всего в России с января по апрель зарегистрировали более 660 тыс. преступлений. Это на 3% больше, чем годом ранее.

Все новости за 11.06.2019 г.»