- 64.7919р. - 0.2476
- 73.2148р. - 0.0457
Челябинская область стала лидером по уровню преступности на Урале
11.06.2019 г. 11:52
Генпрокуратура опубликовала данные о состоянии преступности в российских регионах.
За период с января по апрель 2019 года в Челябинской области зарегистрировали 21,2 тыс. преступлений. В общероссийском рейтинге регион занял четвертое место после Москвы, Московской области и Краснодарского края. Следом за Челябинской идут Ростовская и Свердловская области, республика Башкортостан.
По сравнению с прошлым годом количество преступлений в Челябинской области в январе-апреле выросло на 2,1% и составило 21,2 тыс. (годом ранее за аналогичный период было зарегистрировано 20,8 тыс. преступлений). Примерно пятая часть из них — тяжкие и особо тяжкие.
Всего в России с января по апрель зарегистрировали более 660 тыс. преступлений. Это на 3% больше, чем годом ранее.
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