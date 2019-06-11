7-летний мальчик в Челябинской области погиб от удара током, задев кухонную плиту

11.06.2019 г. 11:06

7-летний мальчик в Челябинской области погиб от удара током, задев кухонную плиту
Фото с сайта sledcom.ru

Следственный комитет проводит проверку после смерти ребенка от электротравмы.

 

7-летний мальчик погиб вечером 2 июня в Миньяре. По предварительным данным, ребенок находился в квартире вместе с матерью и другом. Во время игры мальчик спрятался за электроплиту. Он прикоснулся к задней поверхности прибора и получил смертельную травму от удара током. Как рассказала мать ребенка, плита имела признаки неисправности.

 

«В настоящее время выполняются необходимые проверочные действия, направленные на установление обстоятельств получения мальчиком электротравмы, назначено судебно-медицинское исследование», — сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

Фото с сайта sledcom.ru

    

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