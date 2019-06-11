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Челябинские спасатели написали Текслеру открытое письмо с просьбой о помощи
11.06.2019 г. 10:53
Сотрудники городской службы спасения пожаловались врио губернатора на ухудшение условий работы.
Спасатели пишут, что после смены руководства, которая произошла в 2017 году, условия работы значительно ухудшились. По их словам, новый начальник ведомства Александр Рымарев и его заместитель Алексей Исмагилов заставляли выполнять подчиненных необоснованные, а иногда и незаконные приказы. Также сотрудники жалуются на сокращение штата и сильный износ спецоборудования, из-за чего нет возможности оперативно решать некоторые задачи. Спасатели просили Алексея Текслера вмешаться и не допустить полного развала службы.
Коллективное обращение написали и отправили еще весной — в правительстве области его зарегистрировали в начале апреля. Однако, по словам авторов, с тех пор никто из чиновников с ними не встречался и их проблемы не обсуждал. Также они предположили, что глава региона Алексей Текслер с письмом ознакомлен вообще не был. Тогда спасатели решили сделать обращение открытым и опубликовали его во «ВКонтакте».
Фото с сайта gubernator74.ru
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