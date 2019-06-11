Движение по улице Красного Урала закроют из-за ремонта теплотрассы

В Курчатовском районе из-за ремонта теплотрассы закроют движение.

Работы будут идти на улице Красного Урала на отрезке от проспекта Победы до Комсомольского. Автомобилисты не смогут проехать по этому участку до 25 июля из-за капитального ремонта теплотрассы. Нарушенное благоустройство планируют восстановить до 9 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Все новости за 11.06.2019 г.»