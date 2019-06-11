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Движение по улице Красного Урала закроют из-за ремонта теплотрассы
11.06.2019 г. 10:45
В Курчатовском районе из-за ремонта теплотрассы закроют движение.
Работы будут идти на улице Красного Урала на отрезке от проспекта Победы до Комсомольского. Автомобилисты не смогут проехать по этому участку до 25 июля из-за капитального ремонта теплотрассы. Нарушенное благоустройство планируют восстановить до 9 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.
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