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Авиакомпания «ЮВТ Аэро» отказалась от рейса Челябинск — Батуми
11.06.2019 г. 10:43
Прямые рейсы из Челябинска в Грузию отменили из-за низкого спроса.
Первый рейс по новому направлению должен был состояться 23 июня. Продажи билетов начались несколько недель назад. Представители компании ожидали загрузку самолетов на 70-80%. Однако направление оказалось невостребованным. Авиакомпания приняла решение отказаться от рейса Челябинск — Батуми.
Стоимость билетов на перелет туда-обратно начиналась от 20 тыс. рублей. Вместо Батуми с 7 июля «ЮВТ Аэро» запускает рейс по направлению Челябинск — Анапа, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе авиакомпании.
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