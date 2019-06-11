Перед саммитами ШОС и БРИКС в Челябинске будут массово ставить прививки

Фото с сайта pixabay.com

Сотрудников организаций, обслуживающих саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске, ждет вакцинация.

Постановление о проведении иммунизации подписал главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов. Массово поставят прививки тем, кто будет задействован в проведении саммитов ШОС и БРИКС и будет обслуживать участников и гостей. Цель — предотвратить риск возникновения массовых заболеваний и создать условия для обеспечения санитарно-эпидемического благополучия в регионе, сказано в постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В документе утверждены несколько контингентов в зависимости от вида вакцинации. Будут ставить прививки от дифтерии, кори, краснухи, гепатитов А и В, гриппа, дизентерии Зонне, брюшного тифа, клещевого энцефалита и менингококковой инфекции. В частности, иммунизация ждет сотрудников аэропортов в Челябинске и Магнитогорске, работников транспортных, пищевых, медицинских, торговых организаций, а также работников коммунальной сферы, охранников и волонтеров. Для каждой из категорий утвержден свой перечень прививок.

«Главам муниципальных образований Челябинской области постановляю установить контроль за проведением иммунизации ранее не привитым либо имеющим неполный курс прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем прививок по эпидемическим показаниям», — говорится в постановлении главного регионального санитарного врача.

Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям необходимо представить списки сотрудников, кому необходимо поставить прививки, в медицинские учреждения. Организуют иммунизацию в два этапа - до 1 декабря 2019 года и до 1 апреля 2020 года.

Фото с сайта pixabay.com

Все новости за 11.06.2019 г.»