В саткинской школе внедрят вход по отпечаткам пальцев

Фото: Анна Адианова

В южноуральской школе в ближайшее время запустят биометрическую систему идентификации по отпечатку пальца.



Технологию внедрят в саткинской школе № 4. В учреждение по отпечаткам пальцев смогут заходить работники, ученики и родители. По словам директора проекта «Умный город» ПАО «Ростелеком» на Урале Олега Извекова, новая система поможет усилить меры безопасности.



«Если говорить про биометрию, персональные данные, то «Ростелеком» является официальным биометрическим оператором в России. С точки зрения персональных данных здесь все будет защищено. Никто из посторонних людей сюда просто так попасть не сможет», — пообещал Олег Извеков.



В прошлом году в этой же школе было внедрено градиентное освещение. В одном из кабинетов учреждения установлены датчики, которые реагируют на изменение степени освещенности определенных участков. В этом году технологию хотят внедрить еще в четырех школах Сатки.



Кроме того, в 2019-м планируют усовершенствовать систему умного видеонаблюдения. Она реагирует на подозрительное поведение прохожих и направляет сигнал диспетчеру.

После модернизации сообщения об угрозах будут напрямую приходить полицейским, сообщил глава Саткинского района Александр Глазков. По его словам, был случай, когда диспетчеры не заметили бездомного, который залез в фонтан.



«У меня, как у главы территории, есть такое право доступа к этим камерам, я могу в любое время посмотреть. Один раз была такая ситуация, когда бомж купался в нашем бассейне, я позвонил в ЕДДС, которые проспали эту ситуацию, этого человека убрали», — отметил Александр Глазков.



Также в 2019-м в городе увеличится количество умных домов. К концу года их будет 11. Такие дома оснащены умными домофонами и счетчиками, которые передают данные управляющим компаниям в режиме реального времени. Подобные технологии в ближайшее время будут внедрены и в Челябинске. Как рассказала руководителя проекта «Умный город» ПАО «Ростелеком» в Челябинской области, одна из управляющих компаний города дала на это согласие.



«Сейчас у нас есть соглашение с одной из крупнейших управляющих компаний города о реализации на части объектов их жилого фонда умных решений. Это будут умные датчики индивидуального учета тепла, воды, электроэнергии. Планируем оснастить этим в самое ближайшее время», — заявила Анна Попова.



Она подчеркнула, что программа по реализации проекта «Умный город» в Челябинске рассчитана до 2024 года, часть технологий начнут внедрять в этом году. Так, умное уличное освещение в 2019-м получит Металлургический район, где сейчас идет процедура энергоаудита. Кроме того, в городе появится несколько новых умных школ с градиентным освещением.



В этом году на двух мусорных площадках Сатки внедрили интеллектуальную систему вывоза отходов. Пластиковыми датчиками оборудовали 19 баков.

Оборудование передает информацию о заполняемости контейнеров регоператору, управляющей компании и администрации города. По словам первого заместителя главы Сатки Павла Баранова, есть предложение заменить пластиковые датчики металлическими, чтобы увеличить срок их службы.



«Единственная у нас была просьба — использовать не пластик, а металл, потому что при выгрузке мусор ударяется о датчики и мы боимся, что они могут лопнуть. Датчики наполняемости полностью показывают периметр загрузки, помогая региональному оператору понимать, заполнена площадка или нет, корректировать график вывоза», — объяснил Павел Баранов.

Датчики также могут измерять температуру и оповещать регоператора о возгораниях в баках.



Еще одно нововведение — умный пешеходный переход. Датчиками оборудованы столбы рядом с «зеброй», а в 50 метрах от нее установлено информационное табло для водителей.

Когда человек переходит дорогу, табло ярко мигает. Эта технология актуальна ночью и во время тумана, отметил Олег Извеков.



Кроме того, в Сатке установлены датчики для отслеживания состояния дорожного полотна. Они позволяют удаленно получать информацию об уровне влаги, толщине льда и количеству смеси, которой посыпают дороги.

Фото, видео: Анна Адианова

Все новости за 11.06.2019 г.»