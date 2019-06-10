В Челябинске мошенники агрессивно требуют у клиентов банков снимать деньги с карт

С мая 2019 года челябинцы стали чаще получать звонки от банковских мошенников.



Слушатели «Челябинского эха» сообщают, что представляются звонящие в основном сотрудниками службы безопасности Сбербанка. Они просят назвать баланс карты, называют людей по именам и отчествам. При этом говорят, что если человек не будет следовать их указаниям, счета будут заблокированы, а некие мошенники снимут деньги. Челябинцы отмечают, что им не так уж трудно поверить, поскольку звонящие «очень убедительны» и даже используют в общении с клиентами банков агрессивный тон.

Во время одного из таких звонков жительнице города настоятельно рекомендовали срочно ехать к банкомату и снимать все деньги. В противном случае обещали заблокировать все банковские счета и карты.

— Вы знаете, где находится ближайший терминал, в котором вы сможете обналичить средства?

— Нет, не знаю. Это, во-первых. А, во-вторых, я не смогу до него сейчас доехать.

— По какой причине?

— Потому что у меня сейчас нет физической возможности это сделать.

— Почему?

— Потому что у меня нет физической возможности.

— Вы сейчас на работе находитесь?

— Я не обязана вам говорить, где я сейчас нахожусь. Я просто не могу этого сделать сейчас.

— Понимаете, что в данный момент от вас требуется именно так поступить. Если мы не решаем эту проблему таким способом, банк будет блокировать ваши счета и карты на период разбирательств на срок от 60 до 90 рабочих дней. Если средства с вашего счета каким-то образом будут сняты, мы не будем вам их возвращать, так как вы сейчас отказываетесь от сотрудничества.

— Подождите, я отключусь ненадолго и перезвоню на горячую линию банка через несколько минут.

— По окончании нашего разговора карта будет числиться мошеннической. Вас на горячей линии не соединят ни с одним оператором и также будут вести разбирательство, потому что в данный момент все ваши карты числятся мошенническими.

— Если я кладу трубку и говорю, что я сейчас еду снимать деньги, тогда что?

— Трубку вы не должны класть ни в коем случае, потому что я все время должна находиться с вами на линии.

— В то время, когда я еду снимать деньги?

— Конечно. Я должна быть с вами на линии, потому что я контролирую ваш счет, отклоняю все попытки перевода денег с вашего счета, полностью буду контролировать все транзакции.



В пресс-службе городского управления МВД «Челябинскому эху» сообщили, что в мае от жителей поступило несколько заявлений по поводу подобных звонков. Были возбуждены дело по статьям о краже и мошенничестве.



Врио начальника отделения по связям с общественностью УМВД Любовь Гайнуллина напомнила, что есть ряд элементарных правил, которые нужно соблюдать владельцам карт. Если кто-то звонит и представляется сотрудником службы безопасности банка, сообщать ему нельзя ничего.



«Злоумышленники представляются сотрудниками банка или службы безопасности кредитной организации, называют ваши личные данные и просят сообщить им номер карты и пин-код для доступа к ней. При этом озвучивают разные причины: сбой банковской системы, попытка снятия средств, необходимость восстановления базы данных. После этого происходит хищение ваших денежных средств. Поэтому самое главное, что нужно запомнить, что никто и ни при каких обстоятельствах не может требовать от вас номер карты и пин-код для доступа к ней, в том числе и сотрудники банка», — предупредила Любовь Гайнуллина.



Челябинцев, которые пострадали от действий мошенников, просят обращаться в полицию.

Фото с сайта pravmin74.ru

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