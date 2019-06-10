На ярмарке в Челябинской области трое детей получили ожоги кипящим маслом из фритюрницы

Фото с сайта sledcom.ru

Следственный комитет завел уголовное дело после инцидента на ярмарке в Еманжелинске.



Все произошло еще месяц назад — 9 мая на ярмарке в сквере Еманжелинска. В торговой палатке опрокинулась фритюрница. В результате кипящее растительное масло попало на ноги троих детей. Пострадавшим от шести до 17 лет. Их доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Фото с сайта sledcom.ru



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