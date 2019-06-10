Ремонт дорог в Челябинске начнут с улицы Худякова и Университетской набережной

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске стартуют работы по программе «Безопасные и качественные дороги».



Ремонт начнется в среду, 12 июня. Подрядчик, нижегородская компания «Нижавтодорстрой», выведет технику на улицу Худякова и Университетскую набережную. Как пишет 74.ru, при укладке асфальта будут целиком закрывать одну из сторон движения, а объезд предполагается по другой стороне в обоих направлениях. Автолюбителей просят заранее планировать маршруты из-за возможных пробок.



Всего в программу включены 18 объектов: кроме Худякова и Университетской набережной, это улицы Доватора, Чичерина, Цвиллинга, Сони Кривой. Ремонт также ждет подъездные пути к аэропорту со стороны Металлургического района и отдельные участки на других улицах. На каждый объект подрядчик потратит две-три недели, в сутки будут задействованы до 80 единиц техники.

Список улиц, которые ждет ремонт:

Новоградский проспект — от улицы Салавата Юлаева до границы Челябинска;

улица Доватора — от улицы Воровского до улицы Степана Разина;

улица Худякова — от улицы Воровского до Университетской Набережной;

улица Чичерина — от Университетской Набережной до улицы Салавата Юлаева;

улица Хлебозаводская — от улицы Морской до улицы Северный луч;

улица Северный Луч — от улицы Героев Танкограда до Свердловского тракта;

улица Коммуны — от переулка 2-го Институтского до улицы Третьего Интернационала;

улица Сони Кривой — от улицы Лесопарковой до улицы Воровского;

улица Энгельса — от улицы Курчатова до улицы Худякова;

улица Курчатова — от улицы Энгельса до улицы Елькина;

улица Дзержинского — от улицы Отечественной до улицы Гагарина;

улица Цвиллинга — от проспекта Ленина до улицы Степана Разина;

улица Братьев Кашириных — от улицы 40-летия Победы до улицы Северной;

улица Свободы — от улицы Братьев Кашириных до улицы Торговой;

улица Салавата Юлаева — от улицы Академика Макеева до проспекта Победы;

Университетская Набережная — от улицы Академика Сахарова, улицы Чичерина до улицы Чичерина, улицы Рязанской;

улица 40-летия Победы — от улицы Чичерина до улицы Братьев Кашириных;

улица Российская — от улицы Труда до улицы Свободы.

Фото с сайта cheladmin.ru

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