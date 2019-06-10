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Из Челябинска планируют открыть прямые авиарейсы в Тбилиси и Ереван
10.06.2019 г. 13:37
Гендиректор «Челябинского предприятия» Юрий Коньков рассказал о перспективных направлениях перевозок.
По словам Конькова, сейчас загруженность новых направлений — рейсов в Минеральные Воды, Краснодар, Ростов-на-Дону, Красноярск, — уже составляет более 70%. Северные рейсы, на Нижневартовск и Сургут, планируют дозагрузить путем продления в южные регионы.
Как пояснил Юрий Коньков «Ъ-Южный Урал», аэропорт сейчас активно занимается составлением зимнего расписания. В нем сохранят Сочи и другие востребованные направления. «Хотим вернуть таджикский Худжант, работаем по открытию Тбилиси и Еревана», — поделился планами гендиректор авиапредприятия. Также в зимнем сезоне предполагается запустить рейсы в ОАЭ.
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