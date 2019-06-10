Новые автобусы планируют вывести на маршруты Челябинска осенью

Фото с сайта cheladmin.ru

Власти Челябинска прокомментировали решение главы региона Алексея Текслера о выделении денег на новые автобусы.

По словам начальника городского управления транспорта Максима Кичеева, принято решение о выделении 765 млн рублей для закупки 65 новых автобусов. Он добавил, что машины планируют вывести на маршруты осенью.

«Мы планируем, если финансовые средства поступят в июле, то посчитайте: 40 дней на контракт, 60 — на поставку автобусов. Мы рассчитываем на сентябрь–октябрь. Естественно, все автобусы будут низкопольными, на газомоторном топливе и оборудованы определенными системами. Уже сейчас принят документ планирования, в котором говорится о поэтапном переводе малого класса автобусов к среднему и большому. Бизнес, который хочет работать на новых условиях, должен приобретать и покупать такие автобусы», — рассказал Максим Кичеев.

В четверг, 6 июня, Алексей Текслер потребовал выделить деньги из областного бюджета на покупку новых низкопольных автобусов. Это произошло после скандала с челябинским инвалидом-колясочником Николаем Ольховским. Он не смог вовремя добраться до дома из-за того, что последний низкопольный автобус вышел в рейс раньше, чем должен был.

Фото с сайта cheladmin.ru

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